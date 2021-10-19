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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel dost meclisinde iş dünyası bir araya geldi

İHA

Geleneksel dost meclisinde iş dünyası bir araya geldi

Düzce Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri geleneksel dost meclisinde bir araya geldi.
MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından gerçekleştirilen Dost Meclisi programı bu yıl Gölyaka Kültür Park’ta yapıldı. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, SGK Müdürü Necmi Köroğlu, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı katıldı.
Vefa Pehlivan Dost Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “MÜSİAD olarak, Türkiye’de 89 noktada ve dünyada 95 ülkede 225 irtibat noktamızla beraber büyük bir aileyiz. Hep birlikte güçlü bir ticaret ve yatırım ağı oluşturmaktayız. Sağladığımız 2 milyon kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ve milletimize faydalı olmak için her gün daha fazla çalışan bizler bu değerli yapıyı, her bir üyemizle bu noktaya getirdik. Bu başarıyı, kurum kültürümüz, bilgi birikimimiz ve teşkilatımızdan aldığımız güçle sağlıyoruz. Genel Merkezimiz yurt içi ve yurt dışı bölgelerinden edindiği bilgileri işleyerek, önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği bunun sonucu olarak da iş dünyasına, tüm riskleri, fırsatları ve güncel sorunları ortaya koyan bir tablo sunmaktadır” dedi.

“İş dünyası kadar topluma da destek sağlamaya çalışıyoruz”
Pehlivan, MÜSİAD’ın iş dünyasına yaptığı çalışmalar kadar toplum içinde çalışmalara imza attığını belirterek; “Düzce Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir STK’dır. MÜSİAD olarak misyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

“Covid19 ekonomileri çok etkiledi”
MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Covid19 sürecini değerlendirerek “Covid19 sebebi ile Dünyada her alanda bir değişim yaşanmaktadır. Devletler tedbirlerini bu çerçevede almaktadır. Elbette iş dünyası da bu değişime kayıtsız kalamaz. Bizler ARGE çalışmalarımızın getirdiği, inavasyon yaklaşımlarımızla, teknolojik dönüşümlere açık, gelişen kalite anlayışına yakın, liyakat ve nitelikli iş gücü anlayışını benimseyerek iş dünyamızda daima dinamik zinde ve başarılı kalmaya çalışmaktayız. Bizler bu yeni süreçte de ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek birlik ve beraberlik duygusu içerisinde iyileşmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz. Bizleri Müstakil İşadamları Derneği Düzce ailesi olarak bugün burada bir araya getiren bu duygu bundan 30 yıl önce Müstakil İşadamları Derneği’nın kuruluş temellerinde var olan dostluk, birlik, adanmışlık ve kardeşlik duygusudur. Tüm bu duygular içerisinde bugün bir araya gelen siz değerli dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından dost meclisine katılanlar, bir araya gelerek hem korona virüs sürecini, hem de son dönemde iş dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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