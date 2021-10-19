Kalifiye eleman eksiği için Mevlana MTAL harekete geçti Proje okulu brode tasarım kursu açacak

Düzce’de Brode sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak isteyen TOBB proje okulu Mevlana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde (MTAL) brode tasarım kursuna ev sahipliği yapacak. El Sanatları Alan Şefi Meryem Meral Özçelik öncülüğünde açılacak kursa gitmek isteyenler için son başvuru tarihi ise 13 Kasım 2021.

Düzce’de mesleki eğitim ve üretim ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere TOBB ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından proje okul seçilen Mevlana Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda okul bünyesinde El sanatları Alan Şefi Meryem Meral Özçelik tarafından brode tasarım kursu açılacak. Eğitimler Cumartesi günleri 8 saat olarak planlanırken kurs sonunda Halk Eğitimin Merkezi desteğiyle kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek. Kursa katılmak için başvurular 13 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilir. Ayrıca eğitim programı 20 Kasım 2021'de başlayacak. Brode sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen herkes kursa başvuru yapabilecek.

Diğer taraftan açılacak olan bu kurs ile kadınların bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da artıracağını aktaran Mevlana MTAL yönetimi, Düzce' de Brode sektöründe kalifiye elemana ciddi bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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