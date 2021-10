Başkan Özlü ”Muhtarlarımız bizim çözüm ortağımız”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Muhtarlarımızın, Düzcemizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı. Muhtarlık müessesesinin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Özlü, “Muhtarlar en ücra köşelere ulaşabilen, devletle halkın arasındaki kılcal damarlardır. Her bir muhtarımız, milletimiz adına çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. İstanbul Nüfus Sayımının 19 Ekim 1829'da yapılması ve bu nedenle yayınlanan Hattı Hümayun'un muhtarlık kurumunun tesisine giden yolu açtığı göz önünde bulundurularak, bu tarihi günden hareketle 19 Ekim 2015 tarihi itibariyle her yıl 19 Ekim günü 'Muhtarlar Günü' olarak kutlanmaktadır" dedi.



"Her zaman muhtarlarımızın yanındayız"

Muhtarların hizmet noktasında belediyenin çözüm ortağı olduğunu dile getiren Başkan Özlü; "Zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerinin bilincinde, Düzce Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler başta olmak üzere maddi ve manevi her zaman muhtarlarımızın yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da muhtarlarımızla birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Düzcemizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyor, ilimizde görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor” dedi.

