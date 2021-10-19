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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor

İHA

22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen ‘Spor Akademisi’ gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Yaz spor okullarında 5 bin öğrenci eğitimini tamamlarken, Kış okullarında ise 22 branşta 3 Bin öğrenci kurs görüyor.
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa imzalanan protokolle birlikte yaz aylarında gerçekleştirilen ve 5 Bin gencin sporla buluşmasına ön ayak olan Başkan Özlü, kış spor okullarında da 3 bin gencin sporla buluştuğunu söyledi.

“Projelerin en önemli sacayağı bugünün sporcuları”
Başkan Özlü, kış okulları çalışmalarına yönelik yaptığı değerlendirmede, “7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın ihtiyacında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Spor da en önemli ihtiyaçlarımızdan biridir. Küçük yaşlarından itibaren çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak, onların gelişimlerinde pay sahibi olmak bizler için büyük mutluluk kaynağı. Yaz spor okullarını başarıyla tamamladık ve hız kesmeden kış spor okullarımızla eğitimlere yeniden başladık. 22 branşta 45 antrenörümüzle 3 bin gencimizi yeniden sporla buluşturduk” dedi.

“Hedefimiz, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek”
Spor okullarına katılım sağlayan gençlerin kullanacakları malzemelerin ve ulaşımlarının belediye tarafından sağladığını belirten Başkan Özlü, “Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz de antrenör ve tesisler noktasında paydaşımız olarak yanımızda oluyor. Hedefimiz, çok daha fazla sayıda gencimize ulaşarak spor etkinliklerinin yapılmasını sağlamak. Her branşta başarı hikayesi yazarak, geleceğin milli sporcularını yetiştirip Düzce'yi spor şehri yapmaya kararlıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, spor okullarımızda eğitimlerine devam eden gençlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ücretsiz eğitimler devam ediyor
718 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenen Kış Spor Akademisinde, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Cimnastik, Hentbol, Futbol, Güreş, Halter, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Oryantiring, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Tekvando, Wush ve Bedensel Engelliler (Halter, Güreş ve Okçuluk) olmak üzere toplam 22 branşta 3 bin öğrenci 45 antrenör eşliğinde eğitim görmeye devam ediyor.

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