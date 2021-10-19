Bisikleti ücretsiz kullanamayınca döner tekme attı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, belediyenin akıllı bisikletinden ücretsiz yararlanmak isteyen, ancak yerinden hareket ettiremeyen bir genç, bisiklete dönerek tekme atıp devirdi. Düzce Belediyesi ise o anları sosyal medya hesabından, "Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var" diyerek paylaştı.

Düzce Belediyesi, bu yıl kent içi toplu ulaşıma alternatif olması için akıllı bisiklet sistemini hayata geçirdi. Mergiç Mahallesinde bulunan bisikletin yanına gelen bir genç, bisikletten ücretsiz yararlanmak istedi. Bisikleti yerinden çıkaramayan genç, dönerek tekme atıp, bisikleti devirdi, ardından yanında bulunan genç bir kızla olay yerinden uzaklaştı. Düzce Belediyesi ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var" diye paylaştı. Ücretsiz kullanmak istediği DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-10-19 22:43:07



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