Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi 

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Yaşar Karadağ (46) yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu AFAD kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ercan Güner yönetimindeki 34 EE 7170 plakalı otomobil aynı istikamette giden Yaşar Karadağ idaresindeki 34 D 8181 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Devrilen motosikletten savrulan Karadağ, metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve 112 Acil ekipleri geldi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar Karadağ, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-10-19 22:46:39



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