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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlar Düzce’de bir araya geldi

İHA

Bakanlar Düzce’de bir araya geldi

– 65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, birlikte görev aldığı 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ederek projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 65. Hükümetinde birlikte görev yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü, ziyaret etti. Düzce Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette Özlü, kentte yapılan çalışmalarla bilgiler verdi. Sohbet havasında geçen ziyaretle ilgili Başkan Özlü “65.Hükümette birlikte görev yaptığım Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu Düzce’mizde ağırlamaktan ve Bakanımızın çevre, altyapı ve kentleşme konularındaki engin deneyimlerinden istifade etmekten büyük memnuniyet duyduk” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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