Fidanlık şefliğinde bulunan seranın onarımı yapılacak

– Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık şefliğinde bulunan sera kış öncesinde bakıma girecek. Seranın onarımı yapılması için ihaleye çıkıldı.

Kış hazırlıkları tüm kurumlarda olduğu gibi Orman İşletme Müdürlüğü’nde de hızlandırıldı. İşletme bünyesinde bulunan Fidanlık Şefliğindeki sera kış öncesi bakıma alınacak. Bitkilerin ve fidanların kış şartlarında bozulmaması için serada saklanması için onarım çalışmaları yapılacak. Fidanlık şefliğinde bulunan seranın onarımı için ihaleye çıkıldı. Düzce Oman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Şefliğinde bulunan seranın onarımı için malzeme mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 22 Ekimde yapılacak ihalenin ardından kazanan firma ürünleri göndermesinin ardından serada bakım yapılıp hizmete alınacak.

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