Fındığın verimini arttırmak için budama eğitimi verildi

Düzce Üniversitesi özel bir firma iş birliği ile Aydınpınar Köyü’ndeki fındık üreticilerine yönelik fındık budama eğitimi verildi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Ünver’in eğitimini verdiği fındık budama etkinliği, fındık bahçesinde uygulamalı olarak gösterildi. Pandemi koşullarında üreticilerle gerçekleştirilen eğitimde, Doç. Dr. Hülya Ünver; fındıkta budamanın önemi, verim üzerine etkisi, budamada yapılan yanlışlar ve doğru budama yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi. Eğitime katılan Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Altın ise üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadele konusundaki sorularını yanıtladı.

Fındık üreticilerin ilgiyle takip ettiği eğitimde, hasat sonrası yapılması gereken işlemlerden, iş sağlığı ve güvenliği, toprak örneği alma, gübreleme ve yeni dikim hakkında bilgiler de verildi.

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