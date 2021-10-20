Uluslararası programların ve dijitalleşmenin önemi anlatıldı

Düzce Üniversitesi, “Erasmus Günleri” kapsamında paydaşları ile Erasmus projelerinin, dijitalleşmenin ve web tasarımının önemi hakkında çevrim içi görüşme düzenledi.

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. İstemi Çömlekçi’nin yönetiminde gerçekleştirilen programa; Rektör Yrd. Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Serbay Dijital Reklam Ajansı Yöneticisi Özkan Gözütok, Erasmus proje araştırmacısı Dr. Fatih İlkbahar katıldı.

Erasmus Projelerinin Yürütüldüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Genç yaptığı konuşmasında; projelerin üniversiteler açısından önemine değinerek, Erasmus projelerinin ise üniversiteler için ayrı bir anlam ifade ettiğinin altını çizdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise; yaşanan pandemi sürecinde eticaretin ve dijitalleşmenin önemine değindi. Ayrıca ticaretin geleceğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Vocational WEBLEAP proje araştırmacısı Dr. Fatih İlkbahar web tasarımının önemine vurgu yaparak, proje kapsamında basic, advance ve more advance olarak üç farklı modül ile online web tasarımı kursu tasarladıklarına katılımcılarla paylaştı. Her bir kursta 26 ayrı konu söyleyen İlkbahar, video anlatımı ve değerlendirme bölümü olduğu belirtti.

Programın son konuşmasını yapan; web tasarımı, dijitalleşme, eticaret yazılımları alanlarında faaliyet gösteren Serbay Dijital Reklam Ajansı Yöneticisi Özkan Gözütok ise; sektörün içinde olan birisi olarak sektörün gelişimini ve web tasarımının önemini vurguladı.

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