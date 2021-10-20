Düzce Üniversitesi’nden dikkat çeken başarı

Uluslararası sıralamalardaki başarılarıyla adından söz ettiren Düzce Üniversitesi; Times Higher Education tarafından yayınlanan Emerging Economies University Rankings 2022’de de (Gelişmekte olan ekonomiler 2022 üniversite sıralaması) yine önemli bir başarı elde etti.

Gelişen ekonomilerin ve dünya üniversitelerinin çeşitli kategorilere göre sıralandığı listede Düzce Üniversitesi, gerçekleştirdiği katma değeri yüksek, nitelikli bilimsel ve akademik çalışmalarının haklı bir sonucu olarak geçen yıla göre önemli bir oranda yükseliş kaydetti. Bir önceki dönemde 401500 arasında yer alan Düzce Üniversitesi, bu yıl 301350 arasında yer alma başarısı göstererek bir dünya üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Geçen yıl Türk üniversiteleri arasında 19. sırada yer alan Düzce Üniversitesi bu yıl, 14. sıraya yükselerek yine uluslararası alandaki yükselişini sürdürdü. Dünyadan 906, Ülkemizden ise 66 üniversitenin yer alabildiği listede, Düzce Üniversitesi ile birlikte Gazi Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 301350 arasında yer aldı.

Düzce Üniversitesi, daha önceki sıralamalarda; "Açlıkla Mücadele" konusunda Türkiye’de birinci, “Mühendislik” kategorisinde Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında birinci, 2021 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında Ülkemiz devlet üniversiteleri arasında üçüncü, “Sanayi Geliri" kategorisinde ise dünyada 90. sırada yer alma başarılarıyla küresel alanda ses getirdi.

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