İklim değişikliği genç bilim adamını harekete geçirdi Beyaz eşyalarda karbon salınımını en aza indirecek poliüretan bazlı "kompozit panel" yaptı Çevreci buluşu, genç bilim adamına altın madalya getirdi

– Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, bor bileşiklerini ve atık maddeleri kullanarak daha düşük maliyetli kompozit panel yaptı. Genç bilim adamı, buluşu ile özellikle beyaz eşyalarda kullanılan panellerin karbon salınımını ve maliyetlerini düşürmeyi başardı.

Karbon salınımının yüksekliğine bağlı olarak değişen iklimler, dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok ülkenin ortak imzaladığı anlaşmalar yapılarak, karbon salınımının düşürülmesi için çalışmalar başlatılıyor. Karbon salınımına bağlı olarak değişen iklimler Düzceli genç bilim adamını da harekete geçirdi. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, karbon ayak izini ve maliyetleri düşüren buluş geliştirdi. Bor bileşiklerini ve atık maddeleri kullanarak daha düşük maliyetli kompozit panel yapan Yılmaz, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) tarafından da altın madalya ile ödüllendirildi.

Poliüretan sıvısına, bor bileşiklerinden tinkal ve borik asit, lastik atığı, tarımsal atık ve aktif karbon farklı karışım oranlarında ikame ederek yapılan kompozit panel, aynı zamanda atık maddeler kullanıldığı için çevreci olma özelliği de taşıyor.



Çevre dostu kompozit paneller üretilebilecek

Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Yılmaz, geri dönüşüm ile poliol kullanımı miktarının azalacağını belirterek, "Günümüzde poliüretan dolgulu kompozit paneller ısı yalıtımı, ses yalıtımı, mukavemet özellikleri gibi performanslarından dolayı beyaz eşya sektöründe, binaların çatı ve cephelerinde soğuk hava deposu, panjurkepenk, buzdolabı üretiminde, uzay ve havacılık sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ekokompozit panelin soğuk hava deposu ve panjurkepenk üretiminde, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerde kullanılabileceği ve gerekli kabul kriterlerini karşılayabileceği görülmüştür. Ayrıca düşük karbon ayak izine sahip, ekonomik ve çevre dostu kompozit paneller üretilebilecek ve doğaya salınan tarımsal ve endüstriyel atıkların geri dönüşümü sağlanarak, poliol kullanım miktarı azaltılabilecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.