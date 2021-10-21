Kabardinka'nın gösterisi nefes kesti

Kuzey Kafkasya’nın en eski dans topluluğu Kabardinka, Düzceliler ile buluştu. Düzce Belediyesi’nin organizasyonu ile kente gelen Kabardinka Dans Topluluğu, görsel şölene imza atarak Düzcelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Sanat Şehri Düzce" sloganı ile başlattığı kültürsanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi’nin organizasyonu ile KabardeyBalkar Cumhuriyeti Devleti Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka Düzcelilerle buluştu. 18 Temmuz Spor Salonu'nda 55 kişilik dev dans topluluğu ile gerçekleştirilen gösteri nefes kesti. Ekip danslarıyla muhteşem bir görsel şölene imza atarken, Çerkes kültürünün simgelerini taşıyan kostümleriyle izleyenlerin ilgisini çekti.



“Etkinliklerimiz sürecek”

Gösteriyi izleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzcelilerin Kabardinka’nın dans gösterilerinden memnun kaldıklarını belirterek, belediyenin kültür sanat etkinliklerine kış boyunca devam edeceğini söyledi. Gösterişli, “Dünyaca ünlü Kabardinka’yı Düzce’de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Moral ve motivasyonumuzu yükselten bir gece yaşadık. Pandemiden dolayı etkinliklerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bugün böyle bir organizasyon düzenledik ve hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi. Düzceliler sanata karşı duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Biz memnun kaldık, misafirlerimizin de memnun kaldığını düşünüyoruz. Bu tür kültürsanat etkinliklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gösteriler, Düzcelilerden de tam not aldı.

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