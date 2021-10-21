Düzce standına Vali Dağlı ve Vali Yazıcı’dan özel ziyaret

– Antalya’da gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarında Düzce standına Düzce’de bir dönem görev yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Düzceli Antalya Valisi Ersin Yazıcı özel ziyaret gerçekleştirdi.

Antalya’da başlayan Yöresel Ürünler Fuarı’na katılım sağlayan Düzce’nin standına özel ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda bir dönem Düzce’de görev yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Düzceli Antalya Valisi Ersin Yazıcı Düzce standına özel ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabahattin Parlak’ın ağırladığı Valilere Düzce’de ki turizmde yapılan son çalışmalar anlatıldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık’ın da hazır olduğu ziyarette Düzce enine boyuna konuşuldu.

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