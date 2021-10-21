Dere yataklarında arama çalışmaları sürüyor

– Düzce’nin İstilli köyünde 5 gün önce akşam saatlerinden evden çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı kadının arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler dere yataklarında arama çalışmalarına başladı.

Düzce’nin İstilli Köyü’nde 5 gün önce oğlunun evinden çıkarak kendi evine gitmek isteyen ve bir daha haber alınamayan 93 yaşındaki Emine Dinçer’i arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp haberi alınmasının ardından köylülerinde destekleri ile AFAD ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köyün dört bir yanında arama çalışmaları başlattı. Düzce Arama Kurtarma Ekipleri’nin de destek verdiği arama çalışmalarında dere yataklarında aramalar başlatıldı. Melen çayı üzerinde yapılan aramalarda gece gündüz sahada bulunan ekipler Dinçer’e ait herhangi bir iz bulamadı.

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