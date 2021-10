Düzce Üniversitesi’nde müzik durağı konserleri başladı

Düzce Üniversitesi’nin 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nda başlattığı yenilikçi uygulamalardan olan Müzik Durağı konserlerinin ilki, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü öğrencisi Çağlar Özgündüz ve orkestrası tarafından gerçekleştirilen konsere ilgi yoğundu. Konserde, Çağlar Özgündüz ve grubu birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirerek öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, bu yılın ilk yenilikçi etkinliği olan Müzik Durağı konserlerinin her Çarşamba organize edileceğini belirterek Çağlar Özgündüz ve orkestrasına teşekkür etti.

Konserde başarılı bir sahne performansı sergileyen Çağlar Özgündüz’ün şarkılarına eşlik eden öğrenciler, yeni akademik yıla moralle başlayarak keyifli bir sonbahar etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Konser sonrasında duygularını dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerden uzun bir süre ayrı kaldıklarını ifade ederek artık etkinliklerle bir arada olacaklarını belirtti. Kurdukları sahnenin öğrenciler için sürekli açık olacağını söyleyen Rektör Çakar, bu sahne ile öğrencilerin düşüncelerini, fikirlerini; konferans, tiyatro, konser ve stand up etkinlikleri yoluyla gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. Her Çarşamba ve Perşembe günü sahneyi farklı etkinliklerle dolduracaklarına işaret eden Prof. Dr. Çakar, konseri icra eden öğrenciler adına Çağlar Özgündüz’e teşekkür belgesi takdime etti.

Konserin ardından alandaki Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere nohutlu pilav ve ayran ikram etti.

