Ünlü oyuncu Akkoyun Düzce Üniversitesinde

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’la bir araya gelerek Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesini ziyaret etti.

Daha önce Düzce Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan söyleşide Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’la bir araya gelen Açelya Akkoyun, ihtisaslaşma çalışmalarını takdirle izlediğini dile getirerek Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etmek istediğini belirtmişti. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden Açelya Akkoyun, ilk olarak Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’la buluştu. Açelya Akkoyun’un Düzce Üniversitesi’ni ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çakar, Üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları, faaliyetleri ve katma değerli ihtisaslaşma çalışmaları hakkında ünlü oyuncuyu bilgilendirdi.

Daha sonra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ve Açelya Akkoyun, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunan ve yapımı tamamlanan Botanik Bahçesi’ni, bölgenin uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvarı olan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, Univera logolu tüm ürünleri ve endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli fason ürünleri üreten Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Ünlü oyuncunun ziyaret programının son durağı ise Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Merkezi oldu. Alanında Türkiye’deki en büyük kompleks olan, uzman hekimler eşliğinde akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması ve ozon tedavisi gibi birçok GTT uygulamasının gerçekleştirildiği, aynı zamanda ArGe, tedavi ve klinik araştırma özelliği bulunan Merkezde, Rektör Çakar’la birlikte Ozon uygulaması da yaptıran Açelya Akkoyun Merkezin faaliyetlerini yerinde görerek başarılı çalışmalarından dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay’a ve Merkez çalışanlarına teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi’nde çok iyi ağırlandığını belirten Açelya Akkoyun, aralarında kadınların da olduğu bölge çiftçilerinin ürettiği tıbbi bitki, mantar ve arıcılık ürünlerinden katma değerli ürünler üreterek örnek bir değer zinciri oluşturan Düzce Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti. İstihdama katkı sağlayan, çevreci ve sağlıklı ürünler üreterek önemli bir misyon edinen Düzce Üniversitesi’nin başarılarını takdirle takip ettiğini dile getiren ünlü oyuncu, Düzce Üniversitesi’nin gönül elçilerinden biri oldu.

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