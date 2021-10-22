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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modern tıpta arı ürünleri anlatıldı

İHA

Modern tıpta arı ürünleri anlatıldı

– Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, arı ürünlerinin geleneksel tıp olarak tanımlanan sağlık alanında da pek çok klinik durumlar için alternatif tedavi yöntemi olarak kullanıldığını dile getirdi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ekim ayı konferans serisi çerçevesinde “ Modern Tıpta Arı Ürünlerinin Yeri ve Önemi” konulu konferans gerçekleştirildi. Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin katılım gösterdiği Tıp Fakültesi konferans salonundaki etkinlikte; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, arı ürünlerinin modern tıpta kullanım alanları üzerine sunum yaptı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, son 10 yılda bilimdeki her türlü gelişmenin iz düşümünü tıpta gözlemlediklerine dikkat çekti. Kayıkçı, doğanın sunduğu alternatif tıp alanında da bal ürünlerinin önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

“Arı ürünlerinin üretilmesinin yanında bölge halkına da eğitim veriyoruz”
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ni tanıtarak sunumuna başlayan Doç. Dr. Kekeçoğlu, 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren merkezin arı ürünleri üretiminde Türkiye’de çok iyi noktada olduğunu kaydetti. Merkezde akademik çalışmaların yanı sıra, bölge insanına eğitimler de verdiklerini dile getiren Kekeçoğlu, aynı zamanda Apiterapi Derneği ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, apilarnil, bal mumu gibi farklı arı ürünlerinin olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kekeçoğlu, tıpta uygulama alanlarını katılımcılara, makaleler ve bilimsel çalışmalar üzerinden anlattı.

“Arı ürünleri eski çağlardan beri beğeniliyor ve değer görüyor”
Bal başta olmak üzere arı ürünlerinin eski çağlardan beri insanoğlu tarafından beğenilen ve değer gören doğal ürünler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kekeçoğlu, geleneksel tıp olarak tanımlanan sağlık alanında da pek çok klinik durumlar için alternatif tedavi yöntemi olarak kullanıldığını dile getirdi.
Arı ürünleri ve arı zehri ile tedavi yöntemi olan apiterapinin, Sağlık Bakanlığı onayı ile 2014 yılından bu yana yasal olarak uygulanabildiği bilgisini veren Meral Kekeçoğlu, arı ürünleri ile tedavinin kontrollü yapılmadığı takdirde zararlı sonuçlar doğurabileceğini bu nedenle uzman kişilerce yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Modern tıpta arı ürünleriyle; diyabet, tansiyon, astım, kolesterol, cilt hastalıkları, kanser, covid19 gibi birçok hastalık üzerinde alternatif bir tedavi yöntemi olarak çalışmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Kekeçoğlu, arı ürünlerinin bilimsel çalışmalarla doğru dozlarda eczane formatına dönüştürülmesinin önemli olduğuna işaret etti.
Konferans sonunda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’na yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için teşekkür belgesi takdim etti.

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