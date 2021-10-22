Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele devam ediyor

– Düzce’de çevrenin zararlı kelebeği olarak görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının ikinci döllenme mücadelesi il genelinde gerçekleştirildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ilde çevrenin zararlı kelebeği olarak görülen Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İkinci döl çıkışları ile mücadele kapsamında ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklara Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından ilaç dağıtımı yapıldı. Ayrıca merkez ve ilçelerde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının popülasyonunun yoğun olduğu alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

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