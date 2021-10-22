Öğrencilere trafik eğitimi

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– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verilmeye başlandı.

Düzce’de öğrencilere yönelik trafik eğitimleri verilmeye başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan çalışma sonrasında okullarda öğrencilere trafik ve yaya güvenliği üzerine eğitim programları başlatıldı. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilecek eğitimlerin ilki TOBB İlkokulunda gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda sınıf sınıf verilen eğitimlerde öğrencilere trafik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yaya güvenliği üzerine bilgilendirmelerde bulunan ekipler, aileleri ile araca binildiği zaman trafik kuralları üzerinde de bilgilendirmelerde bulundu.

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