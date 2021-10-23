Başkan Özlü, Düzce sanayisini geliştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü, Düzce sanayisini geliştirecek

İHA

Başkan Özlü, Düzce sanayisini geliştirecek

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin sanayisinin gelişimi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özlü, son olarak İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret ederek, Düzce’nin sanayisi ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
Düzce Sanayisinin gelişmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı dönemden beri çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti. Ziyarette Düzce’nin sanayisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özlü, Dünya ve Türkiye gündemindeki sosyoekonomik gelişmeler üzerine de görüşmelerde bulundu. Başkan Özlü, Düzce Sanayisinin gelişimi üzerine de İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile fikir alışverişinde bulunarak, Bahçıvan ve yönetim kurulu üyelerini Düzce’ye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri ...
Kuran kursu öğreticilerine proje tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Kuran kursu öğreticilerine proje tanıtımı yapıldı
Dünya'daki şoför krizi Türkiye’ye de yansıyabilir Yurt dışına çalışmak isteyen şoförler Türkiye'de ihtiyaç oluşturabilir Türkiye'de 100 bin şoför açığı olduğunu söyleyen Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz: “Bunların hepsi giderse ciddi bir sıkıntı olacak”
YEREL HABERLER Dünya'daki şoför krizi Türkiye’ye de ...
Evinden alınıp çiftlikte dövülen genç kayıp
YEREL HABERLER Evinden alınıp çiftlikte dövülen genç kayıp
FETÖ’den aranan eski polis yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den aranan eski polis yakalandı
AB ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi Eylül ayında 2 bin 472 ton fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER AB ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi Eylül ...
13 bin hayvan aşılandı
YEREL HABERLER 13 bin hayvan aşılandı
Düzce’de 32 kişiyi kedi köpek ısırdı
YEREL HABERLER Düzce’de 32 kişiyi kedi köpek ısırdı
Düzce Üniversitesi’nde 4. iç değerlendirme süreci başladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nde 4. iç değerlendirme süreci ...
Polislere iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Polislere iletişim eğitimi
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri can dostlarını ...
Çocuklar, kukla Masalina ile değerlerini öğrenecek
YEREL HABERLER Çocuklar, kukla Masalina ile değerlerini öğrenecek
Siteler artık daha bakımlı ve güvenli olacak
YEREL HABERLER Siteler artık daha bakımlı ve güvenli olacak
Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Hassas burunlu köpekler uyuşturucuya geçit vermiyor
Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor
YEREL HABERLER Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor
Öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere trafik eğitimi
Bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele devam ediyor
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Modern tıpta arı ürünleri anlatıldı
YEREL HABERLER Modern tıpta arı ürünleri anlatıldı
Ünlü oyuncu Akkoyun Düzce Üniversitesinde
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Akkoyun Düzce Üniversitesinde
Lise öğrencileri Düzce Üniversitesini gezdi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Düzce Üniversitesini gezdi
Düzce Üniversitesi’nde müzik durağı konserleri başladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nde müzik durağı konserleri ...
“Bizi ileriye taşıyacak tek şey eğitim” Tayyare Limanı dergisi 8’inci sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER “Bizi ileriye taşıyacak tek şey eğitim” Tayyare ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.