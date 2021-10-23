İşçi arayan firma sayısı her geçen gün artıyor

– Düzce’de işçi arayan firma sayısı her geçen gün artarak 400’e kadar yaklaştı.

Ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği tüm hızı ile devam ederken, Düzce’de de işçi arayan firma sayısında artış her geçen gün artıyor. İşKur Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce’de işçi arayan firma sayısı 400’e kadar yaklaştı. İl genelinde bir çok fabrikanın yanı sıra Restoran, Kafe, Toptancı, Market gibi bir çok işletme eleman arıyor. Aranan eleman sayısı ise bin 234’e kadar ulaştı. Düzce’de en çok aranan işçi ise genel beden işçisi, 246 kişi aranan bu sektörü, 104 dikişçi, 86 konfeksiyon işçisi, 82 proses işçisi, 30 otomotiv montaj işçisi, 27 gaz altı kaynakçısı, 22 market elemanı, 22 sevkiyat görevlisi, 21 ön muhasebeci, 20 satış danışmanı, 19 garson, 19 temizlik görevlisi, 15 ahşap mobilya imalatçısı, 15 mobilya montajcısı, 13 ağaç işlem işçisi, 12 elektrik teknisyeni, 12 kasiyer, 11 paketleme işçisi, 11 ütücü, 10 akaryakıt pompacısı, 10 ketal levha işçisi, 10 forklit operatörü ve 10 overlokçu aranıyor. Ayrıca işleri görmek isteyenler, İşKur Müdürlüğü’nü veya internet sitesini ziyaret ederek işleri görebilecek.

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