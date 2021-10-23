Kitap uygulamaları tanıtımı yapıldı

– Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından mobil uygulama olarak hazırlanan uygulamalar, Düzce’de ki kütüphanecilere tek tek anlatılarak, vatandaşlara uygulamaların aktarılması istendi.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında kütüphanelere ziyaretlerin azalmasının ardından, kitapları mobil uygulamalar ile buluşturmaya başladı. Ülke genelinde milyonlarca bulunan kitaplar çeşitli uygulamalar ile vatandaşların cep telefonlarına girmeye başladı. Uygulamaların tanıtılması içinde çalışmalara başlayan Genel Müdürlük, Düzce’de de toplantı gerçekleştirdi. Düzce Halk Kütüphanesi ve ilçe Halk Kütüphanelerinde görevli kütüphaneci ve kütüphane sorumlularına eğitim verdi. Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak’ın da katıldığı eğitimde Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay tarafından Halkla ilişkiler, kültürel etkinlikler, Bakanlığın Mobil uygulamaları olan earşiv, ekitabım, kütüphanem cepte, etkin kütüphane, kütüphanem cepte ekitabım tanıtımları ile KOHA otomasyon sistemi ve taşınır sistemi konularında eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.