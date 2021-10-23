Düzce öğrencilere tanıtıldı

– Yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi’nde eğitime gelen öğrencilere kentin tanıtımı yapıldı.

Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, Düzce’nin tanıtımı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi’nde stant kuruldu. Ana Kampüste kurulan Düzce tanıtım masasında Düzce’nin turizm potansiyeli olan alanların tanıtımı yapıldı. İl dışından gelen öğrencilere Düzce’nin tarihi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan müdürlük personelleri ayrıca kültürel ve turistik alanlarında tanıtımını yaptı. Öğrencilerin en çok merak ettiği turistik yerler ise Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelaleleri olurken, Sarıkaya ve Fakıllı mağaraları da dikkat çeken noktalar olarak belirlendi.

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