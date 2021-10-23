Öğrenci başına düşen derslik sayısı belli oldu

– Düzce’de yüz yüze eğitime başlayan okullarda 70 bin 273 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci başına düşen derslik sayıları da belli oldu. Buna göre İlkokul ortaokullarda derslik başına 18 öğrenci, genel ortaöğretimde 23 kişi, mesleki liselerde ise sayı 16 oldu.

Korona virüs salgını sonrasında il genelinde yüz yüze eğitim başladı. Pandemi döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yeni binalarda da eğitimler başlaması ile birlikte Düzce’de öğrenci başına düşen derslik sayıları belli oldu. Düzce’de 304 kurumda 3 bin 320 derslik bulunuyor. Bu dersliklerde 70 bin 273 öğrenciye 4 bin 819 öğretmen eğitim veriyor. Öğrenci başına ilkokul ve ortaokullarda 18 öğrenciye 1 derslik düşerken, genel ortaöğretim de 23 öğrenciye 1 derslik ve mesleki liselerde 16 öğrenciye 1 derslik düşüyor.

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