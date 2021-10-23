Öğretmen, öğrenci ve veliler eğitimin yeni paradigmalarını uzmanından dinledi

Düzce Açı Eğitim Kurumları’nın organize ettiği konferansta kariyeri başarılarla dolu olan ve Milli Eğitim Bakanlığı ARGE, Kalite Ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Düzceli eğitimci, veli ve öğrencilerle buluştu. Keyifli geçen konferans sırasında alışılmışın dışına çıkan Mehmet Baki Öztürk eğitim alanındaki sorunları ve soruları dinledi ardından da cevaplarını verdi.

Düzce Açı Eğitim Kurumları tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Konferans salonunda gerçekleşen konferansta eğitimciler, öğrenci velileri ve öğrenciler eğitim teknikleri, Eğitimde yeni paradigmalar, Ailede mutluluk ve eğitime yansımaları ile başarıya giden yol haritasını Milli Eğitim Bakanlığı ARGE, Kalite Ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ten dinlediler. Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Gençlik ve spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Eğitim Bir Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, EğitimBirsen Genel Sekreteri Ali Canbaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengül, Tügva Düzce Başkanı Ersoy Mutlu ile öğrenciler, eğitimciler ve veliler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Düzce Açı Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Erdinç, “Açı Eğitim Kurumları olarak eğitimde kaliteyi yakalamak için çalışan, eğitim kalitesinden asla taviz vermeyen eğitim kadromuzla birlikte çalışıyoruz. Bu noktada sadece öğrencilerimizle değil velilerimizle de uyum içindeyiz. Açı eğitim kurumları olarak eğitim bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün öncü birimleriyle de her zaman istişare içindeyiz. Bu anlamda yapmak istediğimiz gençlerimize, öğrencilerimize daha kaliteli eğitimi vermek. Bu noktada yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ta, “Her anne baba çocuklarının iyi eğitim almasını ister. Hassasiyetlerimiz olduğunu biliyorum. Çocuklarımızın geleceğini de düşünüyoruz ama bugüne dair ne yapmalıyız. Doğru eğitimi nasıl vermeliyiz. Bir fikir oluşturmak adına lütfen ustasından ve uzmanından yani öğretmenlerimizden bilgi alın. Diğer bütün konuşanları, konuşulanları bir kenara bırakın ve bunu meslek olarak yapan, bu konuda uzmanlaşan eğitimcilere, öğretmenlere güvenin onların yönlendirmelerine güvenin” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Milli Eğitim Bakanlığı ARGE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk ise alışılmış konferansların dışına çıkarak yaptığı söyleşide önce salonda kendisini dinlemeye gelen öğretmen, öğrenci ve velilerin soru ve sorunlarını dinledi. Ardından konuşmasın dijital eğitim ile başlayan Öztürk, pandemi döneminde eğitimin çağ atladığını ve onlarca yıl sonrası için planlanan uzaktan eğitimin mecburiyet haline geldiğini dile getirdi. Öztürk; “İçinde bulunduğumuz dönem 200300 yılda bir yaşanan tarihi bir dönemeç. 200300 yılda bir rast gelecek, değişim, dönüşüm bizim dönemimize denk gelen ve yeni paradigmaların inşa edildiği bir zaman dilimi. Ancak bu dönemde onlarca yıl sonrası için düşünülen sistemlerin hayata geçirildiği dönem de oldu aynı zamanda” dedi.

Mehmet Baki Öztürk konferansında ayrıca eğitim teknikleri, Eğitimde yeni paradigmalar, Ailede mutluluk ve eğitime yansımaları ile başarıya giden yol haritası konularında da dinleyicilere bilgiler verdi.

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