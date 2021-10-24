– Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından başlatılan ve Kızılay’ın genel faaliyetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği Şenlendirme projesi devam ediyor. Proke kapsamında son olarak Yenitaşköprü Ortaokulu ziyaret edildi.

Türk Kızılay Düzce Şubesi yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere yönelik Şenlendirme projesi başlattı. Proje kapsamında Korona virüs salgını ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra Kızılay’ın genel olarak faaliyetleri, insani yardım faaliyetleri gibi yapılan çalışmalar direk öğrencilere aktarılıyor. Daha önce bir çok okulu ziyaret eden Kızılay Düzce Şubesi son olarak Yenitaşköprü köyü Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile tek tek görüşmeler yapan Kızılaycılar, öğrencilere bilgilendirme yapmalarının ardından kişisel hijyen seti ve Kızılay Bilekliği dağıttı.

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