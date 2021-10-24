Kış öncesi hazırlıklar hızlandırıldı

– Kış öncesinde hazırlıklarını hızlandıran Düzce Belediyesi, kaldırım ve yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin muhtelif noktalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlarda düzenleme ve onarım çalışmalarının yanı sıra, kilit parke tamiratı ve bordür tamiratlarını da yapmaya başladı. Kış öncesinde ulaşım ağında da sorun yaşamak istemeyen Düzce Belediyesi ekipleri, daha önce açılan yollara ek olarak mahallelerde yeni yol açma çalışmalarına da hız verdi. Ayrıca açılan yolların alt yapı hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte reglaj ve düzenleme çalışmaları da yapılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.