Yağmura rağmen pedal çevirdiler Düzce Bisiklet Baharı festivaline 2 bin bisikletli katıldı

– Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı Festivaline katılan yaklaşık 2 bin bisikletli, yağmurlu havaya rağmen pedal çevirdi.

Düzce'de geleneksel hale gelen, bu sene de 6'ncısı düzenlenen Bisiklet Baharı Festivali, Anıtpark Meydanında başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, bisiklet kulüplerinin de destek verdiği festivalde, yaklaşık 2 bin bisikletli pedal çevirdi. Mehter takımı eşliğinde başlayan festivale birçok vatandaş da aileleriyle birlikte katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tur öncesinde yaptığı açıklamada, kentte bisiklet kullanımın çok yaygın olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençliğin ve sporun her daim içindeyiz. 6'ncısını düzenlediğimiz bisiklet baharını başlattık. Düzce'miz bisiklet kullanımına çok uygun bir alan. Son dönemde hava kirliliğinin arttığının da farkındayız. Düzce’mizin yerel kurumları bununla mücadele ediyor. Bizlerde bisiklet severler ve spor severler olarak burada bisiklet kulüplerimizin desteği ile yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla 6. Bisiklet Baharını düzenledik. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası alanda öne çıkartıp, Düzce’mizin bisiklet kullanılabilir alanlarının hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak istiyoruz. Destek veren bisiklet kulüplerimize, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2 bin bisikletsever, 20 kilometrelik parkuru tamamlamak için yağmura rağmen pedal çevirdi.

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