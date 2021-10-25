Düzce Üniversitesi’nde hoş geldin konseri düzenlendi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Gençlik Merkezi ve Genç Ofis iş birliğiyle düzenlenen “Hoş Geldin” konserinde Üniversite öğrencileri, müzikle dolu bir sonbahar akşamı yaşadı.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrencilerin Batı Karadeniz’in en güzel ve en yeşil şehrinde öğrenim gördüklerini belirterek, kendisinin de Düzce Üniversitesi mezunu olduğunu ifade etti. Gençlik Merkezi olarak gençlerin ve Düzce Üniversitesi’nin her zaman hizmetinde olduklarını söyleyen İsa Yazıcı, öğrencilere başarılar dileyerek onları Gençlik Merkezi’ne beklediklerini sözlerine ekledi.

Seyfi Demir ve orkestrasından oluşan Efsunkar ile Kayıp Nesil gruplarının gerçekleştirdiği konserde, Düzce Üniversitesi öğrencileri keyifli ve eğlenceli bir akşam geçirdi. Birbirinden değerli eserleri seslendiren Efsunkar ve Kayıp Nesil grupları, başarılı bir sahne performansı sergiledi. İlgi ve beğeniyle takip edilen konserde öğrenciler, söylenen şarkılara eşlik ederek yeni akademik yıla moralle başlama ve kampüs yaşamının güzelliklerini tatma fırsatı yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.