Gençlik ve Spor Müdürü Yazıcı öğrencilerle akşam yemeği yedi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı Konuralp ve Mahpeyker Kız Yurduna çat kapı giderek hem yemekleri denetledi, hem gençlerle birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Düzce Üniversitesinin eğitim öğretim dönemine başlamasıyla birlikte kente gelen gençlerle ilk günden beri yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yurtlara da çat kapı misafir olmaya devam ediyor. Konuralp ve Mahpeyker Kız Yurduna misafir olan İsa Yazıcı, yemekleri tek tek denetledi. Ardından gençlerle birlikte yemek yiyen Yazıcı, onlarla sohbet etti.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı “Gençlerimizin her daim yanındayız. Aksaklıkları beraberce aşacağız. Otel konforunda hizmet vermek için var gücümüzle çalışmaya devam. Bütün çabamız gençlerimize daha iyi hizmet vermek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.