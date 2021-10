Yıldırım: "Eğitimde ortalamada yüzde 85’in üzerine çıkacağız” Binali Yıldırım anaokulunu çocuklarla birlikte açtı Yıldırım okul öncesi eğitimde gelecek 3 yıllık hedefi açıkladı

Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Düzce’de yaptırılan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı.

Düzce merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi’nde Türk Kızılayı tarafından yaptırılan Kaptan Altay Altuğ Anaokulu yapılan törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Binali Yıldırım eğitim alanında Düzce’ye 20 yıl içerisinde 214 kazandırıldığını vurguladı. Hükümetin okul öncesi eğitim alanındaki hedeflerinden de bahseden Yıldırım 3 yıl içerisinde 3 yaşta okullaşma oranının yüzde 50’ye, 4 yaşta yüzde 70’e, 5 yaşta yüzde 90’a ve ortalamada da yüzde 85’in üzerine çıkarılacağını vurguladı.



“Eğitimde ortalamada yüzde 85’in üzerine çıkacağız”

Binali Yıldırım Türkiye’deki öğrenci sayısının Dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek yaptığı konuşmasında gelecek 3 yılın okul öncesi hedefini de açıklayarak “2017’de başlatılan 81 ile 81 Anaokulu Projesi kapsamında Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunun açılışını yaptık. Amacımız yavrularımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak. Biz onlar kadar şanslı değildik. Hamdolsun Cumhuriyetimiz 100. yılına geldi ve ülkemizde çok şey değişti. Bugün artık memleketimizin her köşesinde eğitim yuvalarımız var. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyon 400 bini buldu. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin sayısı 18 milyonu aştı. Büyük bir eğitim ordusuna sahibiz. Türkiye 25 milyon civarında öğrencisi olan büyük bir ülke. Dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Bu da bizim en büyük gücümüz en büyük kaynağımız. Bu yatırımlar yüz yıllar boyunca meyveleri alınacak yatırımlar. Eğitim bizim öncelikli hedefimiz. Biz iktidara gelmeden önce eğitim bütçesi çok sınırlıydı. 20 yılda Düzce’ye 214 tane eser kazandırmışız. Amacımız insanımıza hizmet etmek, yüzünü güldürmek ve konforunu arttırmak. 20 yıldır yollar, hastaneler, okullar, spor tesisleri, gençlik merkezleri, statlar, taşkın korumalar, göletler yapıyoruz. İnsanın olduğu her yerde ihtiyaçları bölge farkı gözetmeksizin karşılıyoruz. Okul öncesi eğitim 2 türlü yapılıyor. Bağımsız anaokulları ve ana sınıfları şeklinde. Eskiden okul öncesi eğitim 5 yaşında yapılıyordu. Şimdi artık 5, 4 ve 3 yaş olmak üzere 3 kategoride okul öncesi eğitimi veriliyor. 3 yaş okul öncesi eğitimde yüzde 14, 4 yaşta yüzde 35, 5 yaşta ise yüzde 78 oranında okul öncesi okullaşma var. Ortalamamız yüzde 50’nin üzerinde. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu oranlar 3 yaşta yüzde 50’ye, 4 yaşta yüzde 70’e, 5 yaşta yüzde 90’a ve ortalamada da yüzde 85’in üzerine çıkarılacak. Bu çok iddialı bir hedef. Şuanda anaokullarında 813 bin öğrenci eğitim görüyor. Yeni yapılacak anaokulları ile kapasite artmış olacak. Böylece 1 milyon 600 bin yavrumuzu anaokullarında eğitim görecek. Ana sınıflarında ise şuanda toplamda 1 milyon 300 bin civarında eğitim gören yavrumuz var. Yani mevcutları topladığımızda 2,5 milyon öğrencimiz anaokullarında öğretim görüyor. Bu sayının 3 yıl içerisinde iki katına çıkartılması hedefi var. Hayırseverlerimizin de desteği ile okul açığımız kapatılmış olacak” dedi.



Sarsılmazdan söz aldı

Sarsılmaz fabrikası yetkililerinden de okul sözü alan Yıldırım “Sarsılmaz fabrikasının sahibi ile de bir araya geldik. Kendisi de böyle bir anaokulunun yapımına vesile olmak istediğini söyledi. Bu da kısa günün karı oldu. Hayır yapmak çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Biz eğitimde derslik sayımızı arttırmışsak bunun büyük bir kısmı hayırseverlerin katkısıyla oldu. Millet devlet kaynaşması ile ele ele verdik. Bugünlere geldik. Her şey geleceğimiz için Yavrularımızın daha güzel ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Bizimki bir farkındalık oluşturmak. Proje kapsamında yapılacak 15 okul daha var. Bu eserin hayırlı olmasın temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.



Vali Atay: “Güçlü yarınlar çocuklarımızın eğitimi ile başlar”

Vali Cevdet Atay, “Semiha Yıldırım hanımefendinin eğitime olan duyarlılığı ve sevgisi ışığında böyle bir ilimizde gerçekleşmesinden dolayı son derece mutluyuz. Yarınlarımıza daha güçlü, daha güvenli inşa edebilmek istiyorsak işe tolumun yap taşı olan ve geleceğimiz olan çocuklarımızdan başlamalıyız. Şüphesiz güçlü temeller, güçlü yarınlar demektir Bu doğrultuda okul öncesi eğitim çok önemli” dedi ve bağışçıya teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ”Cehalet ve fakirlik milletimizin en büyük düşmanıdır Bu sebeple. Böyle bir okulu Düzce’mize kazandıran değerli bağışçımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Keşir: “Düzce 58. sıradan 6, sıraya yükseldi”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bağışçı aileye teşekkür ederek “Düzce hızla büyüyen göç alan bir şehir. Genç bir şehrimiz. Hızla büyüyoruz, nüfusumuz hızla artıyor ve bu anlamda eğitim yatırımları bizim için son derece önemli. 5 yıl önce Düzce anasınıfında, anaokulunda Türkiye genelinde 58. sıradaydı. Son 5 yıl içinde yapılan yatırımlarla 6. sıraya yükseldik” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır da yaptığı konuşmada kendisinin de 5 yıl bir öğretmenlik hayatı olduğunu belirterek, Kızılay’ın ve bağışların eğitime olan katkısından dolayı teşekkür etti.

Kızılay İstanbul Başkanı Mehmet Uğurelli, “81 İl 81 Kızılay Anaokulu projemizde büyük ülke güçlü Türkiye ideali için hizmet ediyoruz. Devletimizin imar ettiği büyük projeler karşısında büyük projeler okyanusunda 81 il 81 Kızılay anaokulu okyanusta minik bir damla belki bir farkındalık olur” dedi.



Altuğ: “Babamın öğütlerini dinliyoruz”

Bağışçı Noyal Altuğ ise konuşmasında, “Babam için en önemli şey çocuklarına vatanına milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek iyi bir eğitim vermek. Hep bunu öğütledi biz Mal Mülk para bunlar bir miras değil Eğer biz babamıza layık olabildiysek eğer devletimiz ve milletimize hayır edebildiysek bu bizim için çok büyük bir onur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım ardından okulu birlikte gezdi. Okul içinde sınıflarda eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Binali ve Semiha Yıldırım çifti burada çocukların yaptıkları resimleri inceleyerek, miniklerle sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Programın sonunda ise anaokulunun bahçesine Yıldırım Çifti fidan dikti.

