Ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

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– Düzce’de jandarma ekipleri bir şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler olduğu ihbarı üzerine yaptığı aramada, ikisi kurusıkı 3 tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Düzce'nin merkez ilçesi Konuralp'te Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İ.Y. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın ikametinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet 7.65 mm, 17 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli İ.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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