Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde narkotik köpeği destekli şok yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları 3 araçta uyuşturucu madde kullanan 4 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.
Akçakoca'nın Melenağzı köyü yolunda narkotik köpeği ile birlikte yol kontrol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları 2 otomobil ve 1 ticari araçta durumlarından şüphelendikleri sürücü ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda ise uyuşturucu madde kullanan 4 şahıs 54,9 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Ayrıca şahısların üstünde ve araçlarda uyuşturucu madde kullanma aparatları da ele geçirildi.
Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.