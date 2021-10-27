Jandarmanın 'şok' yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde narkotik köpeği destekli şok yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları 3 araçta uyuşturucu madde kullanan 4 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

Akçakoca'nın Melenağzı köyü yolunda narkotik köpeği ile birlikte yol kontrol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları 2 otomobil ve 1 ticari araçta durumlarından şüphelendikleri sürücü ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda ise uyuşturucu madde kullanan 4 şahıs 54,9 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Ayrıca şahısların üstünde ve araçlarda uyuşturucu madde kullanma aparatları da ele geçirildi.

Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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