Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

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Akçakoca Çayağzı sahil mevki'inde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.

Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı.

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