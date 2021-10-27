Trafiği ve havayı rahatlatacak çevre yolunda çalışmalar sürüyor

Düzce Belediyesi tarafından, Kuzeybatı Çevre Yolu’nu Hal Kavşağına bağlayacak yolun 5 kilometrelik ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından Mart ayında başlatılan Kuzeybatı Çevre Yolunu Hal Kavşağına bağlama çalışmalarının 5 kilometrelik ikinci etabında alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 25 metre genişliğindeki çevre yolunun Hal Kavşağı ve Fen Lisesi arasında bulunan 3 kilometrelik ilk etabının su, yağmurlama ve kanalizasyon hatlarını tamamlamasının ardından asfaltlamaya başlandı.

Hızlı şekilde çalışmalarını sürdüren müdürlük, 5 kişilik 3 ekip halinde 3 iş makinesi, 4 kamyonla Fen Lisesi önünden Çamköy Kavşağına kadar sürecek olan ikinci etabın çalışmalarına hız verdi. Yoğun bir programla ile çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 kilometreden oluşan bölgede 1 buçuk kilometrelik su, 2 kilometrelik kanalizasyon ve 3 kilometrelik yağmurlama hattının tamamladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgede çalışmaların hızlı şekilde devam ettiği ve kısa sürede tamamlanacağını kaydederek, “Kendi öz kaynaklarımız ile sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız hızla ilerliyor. Alternatif yollara yönelik yaptığımız çalışma neticesinde şehir merkezimizin yoğun trafik yükünün azaltılmasını hedefliyoruz. Ek olarak, bu çalışma, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği ile mücadelemize de büyük katkı sağlayacak. Hava kalitemiz artacak. Düzce’nin artan trafik yükünü göz önünde bulundurarak, farklı alternatif yollar için değerlendirme ve proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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