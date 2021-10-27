39. Basamak oyunu Düzcelilerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "39. Basamak" adlı tiyatro oyunu Düzceli sanatseverler ile buluşacak.

Düzce Belediyesi’nin katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından sahnelenen ‘39. Basamak’ adlı tiyatro oyunu Düzce Belediyesinin katkılarıyla 23 Kasım tarihlerinde Düzceli tiyatroseverlerle buluşacak.

Patrick Barlow’un kaleme aldığı ve Volkan Ateş Gündüz’ün yönetmenliğini yaptığı ‘39. Basamak’ isimli tiyatro oyunu geleneksel komedi anlayışının vazgeçilmez öğeleri; dinamik ve durmak bilmez bir aksiyon, olmayacak ama harikulade teatral rastlantılar, yaptıkları ile yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler, bin bir kalıba giren oyuncular, bu uyarlamada ustalıkla bir araya getirilmiş.

Sahnelendiği her salonda kalabalık izleyici kitlesine ulaşan ‘39. Basamak’ tiyatro oyunu 23 Kasım Salı ve Çarşamba günleri saat 20.00’de Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda Düzcelilerin beğenisine sunulacak.

Oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler, öğrenciler için 10 TL, yetişkinler için ise 18 TL olan biletlere Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ulaşabilecekler.

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