İstişare toplantısında bir araya geldiler

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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– MemurSen’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren BüroMemurSen’de istişare toplantısına Genel Başkan Eyüp Beyhan katıldı.

Düzce’de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren MemurSen, istişare toplantılarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Sendikaya bağlı olarak çalışmalarına devam eden BüroMemurSen teşkilatı, "hep beraber inşa ediyoruz" sloganı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Büro MemurSen Genel Başkanı Eyüp Beyhan’ın da katıldığı istişare toplantısında, Düzce Şube Başkanı Mahmut Gazi Yılmaz ile Bolu Şube Başkanı Erhan Yüceer’de katıldı. Toplantıda gelecekte yapılan projeler görüşüldü.

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