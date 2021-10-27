DTSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, meclis toplantısının gündemini üyelere aktardı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ekim ayı döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Odanın çalışmalarına değinen Dertli, "Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen YÖREX'te bir takım çalışmalar yürüttük.

İlimizin turistik değerlerini, yöresel ürün ve hizmetlerinin sergilenip, bölgeye ait markalaşma ve ticarileşme olanaklarını hakkında güzel geri dönüşler aldık. Bu fuar ilimizin tanıtımı için çok güzel oldu" dedi.

Toplantının sonunda aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alınarak, değerlendirildi.

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