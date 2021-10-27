İlk yardım eğitimleri devam ediyor

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında olası ilk yardım durumlarında sorun yaşanmaması için personellere yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Daha önce bir çok kurum çalışanlarına yönelik verilen ilk yardım eğitimler, son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimler uygulamalı olarak anlatıldı.

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