Koordinasyon toplantısı yapıldı

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– Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitime başlayan okullar, 20212022 döneminde okul sporlarında karşı karşıya gelecek. Okul sporları koordinasyon toplantısı ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını öncesinde öğrencilerin kendi spor becerilerini gösterebildiği okul sporları 20212022 döneminde yapılacak. Okul sporları koordinasyon toplantısı ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü İsa Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Okullarda bulunan Beden eğitimi öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Okul sporları koordinasyon toplantısında korona virüs salgını ile mücadele içerisinde tedbirler alınarak okul sporlarının nasıl yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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