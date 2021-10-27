Öğrencilerin Bilim Fuarı açıldı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– TUBİTAK tarafından desteklenen 4006 bilim fuarı Düzce’de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda açıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, TUBİTAK’a daha önce gönderdiği proje kabul edildi. Kabul edilen proje sonrasında TÜBİTAK 4006 bilim fuarı için hazırlıklar yapıldı. Okulda öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan fuarın açılışı Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.