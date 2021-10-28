Millet Bahçesi açılmadan doldu taştı

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– Düzcelilerin nefes alacağı, şehre yeni bir görsel zenginlik katacak olan Millet Bahçesini vatandaşlar sevdi. Açılışı yapılmadan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Cumhuriyet’in kuruluş günü olan 29 Ekim’de hizmete alınacağını açıkladığı Millet Bahçesi açılmadan büyük ilgi görmeye başladı. Kentin tam ortasında, 7’den 70’e herkese hitap eden, vatandaşların dinlenip sohbet edebileceği, spor yapıp kitap okuyabildiği nezih bir bahçe haline gelen Millet Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı. Sonbahar mevsimine uygun çiçeklerin dikildiği bahçede kurulan oyun alanlarını çocuklar çok sevdi. Sıcak havayı fırsat bilen Düzceliler açılışı beklemeden parkı doldurdular.

Millet bahçesinde zaman geçiren vatandaşların internet ihtiyaçlarını düşünülerek ücretsiz wifi istasyonu konulacak.

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