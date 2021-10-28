Düzce’de sobadan sızan gazdan 2 kişi zehirlendi

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– Düzce’de bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ağaköy Mahallesi’nde bir evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla 2 kişi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Zehirlenen iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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