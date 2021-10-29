Nesli tehlikede olan kara akbaba Düzce'de mola verdi

Nesli tehlike altında bulunan kara akbaba, göç ederken Düzce'nin Çilimli ilçesinde mola verdi.

Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatan bir vatandaş merada farklı ve büyük bir kuş olduğunu gördü. Durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildiren vatandaş, ekipler gelinceye kadar da kuşun çevresinde bekledi. Bölgeye gelen doğa koruma ekipleri canlının, nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan kara akbaba olduğunu belirledi. Akbaba, dinlendirilmek ve detaylı inceleme yapılmak üzere Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü. Veteriner hekim ve yaban hayat uzmanı personel tarafından incelenen kara akbabaya, Yunanistan'da bulunan Atina Üniversitesince halka ve takip cihazı takıldığı belirlendi. Kara akbabanın uçabilecek duruma gelmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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