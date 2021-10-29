Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde yol kenarında bulunan, üzerinde Atina Üniversitesi´ne ait takip cihazı ile halkası bulunan kara akbabanın yorgun düştüğü belirlendi. Akbaba korumaya alındı.
Çilimli ilçesinde dün yol kenarında akbaba olduğunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. Yapılan incelemede kara akbabanın üzerinde Atina Üniversitesi tarafından takılan takip cihazı ile ayağında kelepçe olduğu tespit edildi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasına götürülen kara akbabanın burada yapılan veteriner kontrolünde yarası olmadığı, yol yorgunu olduğu tespit edildi. Koruma altına alınan kara akbaba uçabilecek duruma geldiğinde tekrar doğaya salınacak. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-10-29 10:23:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.