Bahçeşehir Kolejinden bandolu kutlama

Düzce Bahçeşehir Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gurur ve coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 2 yıl boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile başlayan ev karantinaları, maskeler, kısıtlamaların sona ermesi ile özlenen günlere geri dönülüyor.
Bahçeşehir Kolejinden yükselen bando sesi velileri eskiye götürdü. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle gölge düşen kutlamalar bu yıl renkli görüntülere sahne oluyor. Cumhuriyet Bayramını eskiden olduğu gibi yine bando gösterileri ile kutlandığı Bahçeşehir Kolejinde 98.yıl coşkusu yaşandı. Okul öğrencilerinin marşları yankılanan bando gösterisi heyecan ve gurur verici anlar yaşatırken büyük beğeni kazandı. Cumhuriyetini kuruluşunun 98. yıldönümünde okul öğrencileri ellerinde bayraklar ile 29 Ekim coşkusuna ortak oldular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.