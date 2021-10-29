Hollanda’dan geldiler uyuşturucu ile yakalandılar

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile yapılan yol kontrollerinde Hollanda plakalı otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. 4 araçta daha yapılan aramalarda da uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakoca İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Melenağzı köy yolunda narkotik köpeği destekli yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama çerçevesinde Hollanda plakalı otomobili durduran ekipler, sürücü ve içindeki bir kişinin şüpheli hareketleri sonrasında şahısların üzerinde ve otomobilde arama yaptı. Arama sonucunda V.E. ve F.E. isimli şahısların üzerinden kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Diğer taraftan jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada ayrıca hareketlerinden şüphelendikleri ticari araç ve 3 otomobilde de arama yaptı. Arama sonucunda toplam uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi, uyuşturucu maddeler ile yakalandı. Şahıslar ifadeleri alınmak ve işlemleri yapılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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