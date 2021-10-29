İtfaiyeciler Cumhuriyet'in 98. yılını kortejle kutladı

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23’te İstiklal Marşı’nı okuyarak kortejle şehir merkezinde Düzcelileri selamladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusuna oluşturdukları kortej ile katıldılar. Saat 19.23’te İtfaiye Müdürlüğü önünde İstiklal Marşı okuyan itfaiye ekipleri, ardından da itfaiye araçlarıyla kortej oluşturarak Düzce sokaklarında sirenler çalarak, Düzcelileri selamladılar. Türk bayraklarıyla donatılmış itfaiye konvoyu, Düzcelilerden büyük ilgi gördü.

Sirenler eşliğinde Düzce sokaklarını dolaşan itfaiyeciler Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı, Kuyumcuzade Bulvarı, Ela Bahriye Oral Bulvarı ve Aziz Yıldırım Bulvarı'ndan geçerek yeniden İtfaiye Müdürlüğüne döndü. Türk bayrakları ile donatılmış itfaiye araçlarını gören vatandaşlar itfaiyecilere sevgi gösterinde bulundu.

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