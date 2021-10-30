Kent estetiğinin ilk etabı tamamlandı

– Kent Estetiği Projesinde cephe giydirme uygulaması sürüyor. Düzce Belediyesinin desteği ile cephe giydirme işlemine başlanılan Düzce Valiliğinin ilk etap çalışması tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesinde çalışmalar ilerlerken, projenin bir diğer etabı olan cephe giydirme uygulamaları da sürüyor. Düzce Valiliği hizmet binası cephe giydirme işlemlerinde öncülük ederek cephe yenileme çalışmasına başlamıştı.

Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve protokol üyeleri ile birlikte, Kent Estetiği Projesi kapsamında 29 Ekim'de ilk etabı tamamlanan Valilik Binası ön cephesinde incelemelerde bulundular.

Başkan Faruk Özlü; "Şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlattığımız projemizin çalışmaları titizlikle sürüyor. Düzce Valiliği dış cephe giydirmesi projesinin ilk etabı da tamamlandı. Valimiz Cevdet Atay’ın da hassas bir şekilde projeyi takip etmeleri bizleri memnun etti. Valiliğin ardından cephe giydirmeleri cadde üzerindeki diğer binalar ile devam edecek. Bu cadde şehirde parmakla gösterilen bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Vali Cevdet Atay, “Kent estetiği projesi ile birlikte ilk etap çalışması tamamlanan valiliğimizin dış cephesi modern ve ilimize yakışır bir görünümüne kavuştu” şeklinde konuştu.

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