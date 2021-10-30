Kent estetiğinin ilk etabı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent estetiğinin ilk etabı tamamlandı

İHA

Kent estetiğinin ilk etabı tamamlandı

– Kent Estetiği Projesinde cephe giydirme uygulaması sürüyor. Düzce Belediyesinin desteği ile cephe giydirme işlemine başlanılan Düzce Valiliğinin ilk etap çalışması tamamlandı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesinde çalışmalar ilerlerken, projenin bir diğer etabı olan cephe giydirme uygulamaları da sürüyor. Düzce Valiliği hizmet binası cephe giydirme işlemlerinde öncülük ederek cephe yenileme çalışmasına başlamıştı.
Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve protokol üyeleri ile birlikte, Kent Estetiği Projesi kapsamında 29 Ekim'de ilk etabı tamamlanan Valilik Binası ön cephesinde incelemelerde bulundular.
Başkan Faruk Özlü; "Şehrin kalbinde büyük dönüşüm sloganı ile başlattığımız projemizin çalışmaları titizlikle sürüyor. Düzce Valiliği dış cephe giydirmesi projesinin ilk etabı da tamamlandı. Valimiz Cevdet Atay’ın da hassas bir şekilde projeyi takip etmeleri bizleri memnun etti. Valiliğin ardından cephe giydirmeleri cadde üzerindeki diğer binalar ile devam edecek. Bu cadde şehirde parmakla gösterilen bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.
Vali Cevdet Atay, “Kent estetiği projesi ile birlikte ilk etap çalışması tamamlanan valiliğimizin dış cephesi modern ve ilimize yakışır bir görünümüne kavuştu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiyeciler Cumhuriyet'in 98. yılını kortejle kutladı
YEREL HABERLER İtfaiyeciler Cumhuriyet'in 98. yılını kortejle ...
Sokaklar fener alayı ile aydınlandı Yüzlerce Düzceli ellerinde fenerlerle cumhuriyet için yürüdü
YEREL HABERLER Sokaklar fener alayı ile aydınlandı Yüzlerce Düzceli ...
Hollanda’dan geldiler uyuşturucu ile yakalandılar
YEREL HABERLER Hollanda’dan geldiler uyuşturucu ile yakalandılar
Düzce’de ihracatta ithalatta artı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracatta ithalatta artı
Özel öğrenciler, cumhuriyet coşkusunu etkinlikle yaşadılar
YEREL HABERLER Özel öğrenciler, cumhuriyet coşkusunu etkinlikle ...
Millet Bahçesi hizmete açıldı 34 bin metrekare alana kurulan Millet Bahçesinde hem büyükler hem çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Millet Bahçesi hizmete açıldı 34 bin metrekare alana ...
Gaziler tören alanında ayakta kalınca valilik harekete geçti
YEREL HABERLER Gaziler tören alanında ayakta kalınca valilik ...
Bahçeşehir Kolejinden bandolu kutlama
YEREL HABERLER Bahçeşehir Kolejinden bandolu kutlama
Akçakoca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Akçakoca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Başkan Özlü Düzcespor taraftarına hediye bilet
YEREL HABERLER Başkan Özlü Düzcespor taraftarına hediye bilet
Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı
YEREL HABERLER Yol yorgunu kara akbaba bakıma alındı
Cumhuriyet turnuvasında dostluk kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet turnuvasında dostluk kazandı
Nesli tehlikede olan kara akbaba Düzce'de mola verdi
YEREL HABERLER Nesli tehlikede olan kara akbaba Düzce'de mola verdi
Düzce’de sobadan sızan gazdan 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Düzce’de sobadan sızan gazdan 2 kişi zehirlendi
Millet Bahçesi açılmadan doldu taştı
YEREL HABERLER Millet Bahçesi açılmadan doldu taştı
Cumayeri asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Cumayeri asfalt çalışmaları sürüyor
Belediyeden anlamlı 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Belediyeden anlamlı 29 Ekim kutlaması
Üniversite öğrencileri cumhuriyetin ilanını gökyüzüne balon bırakarak kutladı Kız öğrencilerin ay yıldız koreografisi drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri cumhuriyetin ilanını gökyüzüne ...
Cumhuriyetin 98'inci yılında 98 balonu gökyüzüne bıraktılar
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 98'inci yılında 98 balonu gökyüzüne ...
Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı
YEREL HABERLER Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor
Özel çocuklar Cumhuriyet Bayramını unutmadı
YEREL HABERLER Özel çocuklar Cumhuriyet Bayramını unutmadı
Budanan ağacın dallarının zarar vermemesi için otomobilin üzerine yattı
YEREL HABERLER Budanan ağacın dallarının zarar vermemesi için ...
Uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.